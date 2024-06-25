В России разработали новый генератор для ветряных станций

Генератор, разработанный под руководством доцента Олега Молоканова, использует инновационную трансмиссию с магнитным редуктором и бесщеточной синхронной машиной. Благодаря этому подходу уменьшаются массогабаритные характеристики устройства, а его эффективность на низких скоростях вращения значительно повышается.

Эксплуатация генератора не требует использования смазочных масел, что уменьшает необходимость в регламентном обслуживании и позволяет эффективно использовать устройство при различных температурных режимах. В перспективе такие технологии могут найти применение не только в ветроэнергетике, но и в транспортной и робототехнической отраслях.