В России разработали новый генератор для ветряных станций

Опубликовано 25 июня 2024, 23:18
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В России разработали новый генератор для ветряных станцийБез зубчатых передач
Специалисты Национального исследовательского университета «МЭИ» представили новый электрический генератор, предназначенный для ветряных электростанций. Главным достоинством новой разработки стало отказ от традиционной зубчатой передачи в пользу магнитного взаимодействия, что значительно улучшает надежность и упрощает конструкцию механизма.
Генератор, разработанный под руководством доцента Олега Молоканова, использует инновационную трансмиссию с магнитным редуктором и бесщеточной синхронной машиной. Благодаря этому подходу уменьшаются массогабаритные характеристики устройства, а его эффективность на низких скоростях вращения значительно повышается.
Эксплуатация генератора не требует использования смазочных масел, что уменьшает необходимость в регламентном обслуживании и позволяет эффективно использовать устройство при различных температурных режимах. В перспективе такие технологии могут найти применение не только в ветроэнергетике, но и в транспортной и робототехнической отраслях.