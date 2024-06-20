В России разработали новый криоконсервант для сохранения крови

В пресс-службе отметили, что существующие методы криоконсервации требуют замораживания при -70°С, что ограничивает их применение из-за высоких затрат на оборудование и регулярную подачу жидкого азота. В новом составе используются натуральные компоненты — липиды, белки, углеводы и многоатомные спирты — для минимизации токсического воздействия.

Разработанная смесь позволяет эффективно сохранять кровяные клетки при температурах до -40°С, обеспечивая сохранность их функциональности. Ученые уже получили патент на свое изобретение и планируют дальнейшие исследования механизмов действия криопротектора, включая его использование при еще более низких температурах, добавили в пресс-службе.