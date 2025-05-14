В России разработали новый материал для прочных и безопасных протезов

Обычно для таких имплантатов применяются титановые сплавы, которые при нагрузке расширяются в поперечном направлении. Это приводит к неравномерному прилеганию к кости: одна сторона сжимается, другая отходит. В результате повышается риск износа и воспаления из-за реакции иммунной системы на инородные частицы.

Разработанный материал отличается так называемым отрицательным коэффициентом Пуассона, что означает обратное поведение — при сжатии он сужается и в поперечном направлении. Это помогает имплантату лучше соединяться с костной тканью и снижает вероятность отторжения.

Материал также приближен к костной ткани по жесткости и имеет пористую структуру, что важно для стимуляции роста кости. Первые образцы были изготовлены методом селективного лазерного плавления, позволяющим создавать сложные формы из металлического порошка.

В университете отмечают, что такие материалы в будущем могут использоваться не только в тазобедренных, но и в других видах имплантатов.