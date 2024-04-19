В России разработали новый материал для высоких температур

Опубликовано 19 апреля 2024, 16:56
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В России разработали новый материал для высоких температурОн способен выдерживать температуры до 600 градусов
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза создали инновационный композитный материал на основе алюминия, способный выдерживать экстремальные температуры до 600 градусов. Это в два раза превышает рабочую температуру аналоговых материалов. Новый материал может быть использован для создания деталей двигателей и компонентов трубопроводов.
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Руководитель проекта, Дмитрий Иванов, отмечает, что разработанный материал обладает уникальными свойствами благодаря гибридной структуре, в которой алюминиевая матрица армирована титановым волокном. Это увеличивает прочность материала и предотвращает развитие трещин. Даже если трещина появляется, волокно препятствует ее распространению, что делает материал надежным и долговечным.
Создание подобного материала открывает новые перспективы в области аэрокосмической и авиационной промышленности, а также в других отраслях, где требуются материалы, способные работать при высоких температурах. Новый композитный материал уже получил патент на производство, и ученые продолжают работу над его усовершенствованием.