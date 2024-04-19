В России разработали новый материал для высоких температур

Руководитель проекта, Дмитрий Иванов, отмечает, что разработанный материал обладает уникальными свойствами благодаря гибридной структуре, в которой алюминиевая матрица армирована титановым волокном. Это увеличивает прочность материала и предотвращает развитие трещин. Даже если трещина появляется, волокно препятствует ее распространению, что делает материал надежным и долговечным.

Создание подобного материала открывает новые перспективы в области аэрокосмической и авиационной промышленности, а также в других отраслях, где требуются материалы, способные работать при высоких температурах. Новый композитный материал уже получил патент на производство, и ученые продолжают работу над его усовершенствованием.