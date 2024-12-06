В России разработали новый метод диагностики поломок в электростанциях

Опубликовано 06 декабря 2024, 20:361 мин.
В России разработали новый метод диагностики поломок в электростанцияхНовый алгоритм поможет обнаруживать неисправности с точностью до 97%
В пресс-службе Самарского технического университета (СамГТУ) сообщили, что ученые вуза предложили новый математический метод для раннего выявления поломки стержня ротора, что является одной из самых распространенных причин выхода из строя электрических станций. Этот метод позволит обнаруживать неисправности с точностью до 97% и обойдется значительно дешевле существующих технологий.
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Разработанный алгоритм позволяет эффективно диагностировать повреждения в роторной цепи асинхронного двигателя, что значительно улучшает точность обнаружения поломок на ранней стадии. В отличие от традиционных методов, таких как мониторинг вибрации и температуры, новый подход не требует установки дорогостоящих датчиков или специализированных приборов.
Для разработки метода ученые собрали экспериментальную машину, максимально имитирующую устройство высоковольтного асинхронного двигателя. Машина была оснащена возможностью многократно повторять режимы работы с обрывом стержня и его восстановлением. На основе полученных данных был создан математический алгоритм, который с высокой точностью может определить неисправности.