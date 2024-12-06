В России разработали новый метод диагностики поломок в электростанциях

Разработанный алгоритм позволяет эффективно диагностировать повреждения в роторной цепи асинхронного двигателя, что значительно улучшает точность обнаружения поломок на ранней стадии. В отличие от традиционных методов, таких как мониторинг вибрации и температуры, новый подход не требует установки дорогостоящих датчиков или специализированных приборов.

Для разработки метода ученые собрали экспериментальную машину, максимально имитирующую устройство высоковольтного асинхронного двигателя. Машина была оснащена возможностью многократно повторять режимы работы с обрывом стержня и его восстановлением. На основе полученных данных был создан математический алгоритм, который с высокой точностью может определить неисправности.