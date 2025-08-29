В России разработали новый метод гидроизоляции фундаментов

Технология предполагает засыпку специального цементного состава между арматурой и бетонной смесью перед заливкой фундамента. Для равномерного распределения состава ученые разработали специальное устройство, которое дозирует смесь и исключает образование комков.

Эксперименты показали, что слой просыпки толщиной 2 миллиметра повышает водонепроницаемость бетона более чем в два раза. Если обычная смесь выдерживала давление воды 0,8 МПа, то после обработки этот показатель достиг 2 МПа, что соответствует высокому классу защиты от влаги.

Новый метод решает проблему традиционной гидроизоляции с помощью рулонных битумных материалов, которая отличается высокой стоимостью и трудоемкостью. Срок службы таких покрытий часто оказывается меньше, чем у самого фундамента.

Экономический эффект от применения технологии составляет от 140 до 400 тысяч рублей на каждую тысячу квадратных метров площади фундамента. Разработка особенно актуальна для регионов с высокой влажностью почвы и сложными климатическими условиями.