В России разработали новый метод изменения траектории светового луча

Этот метод основан на создании магнитного поля вокруг вращающейся сферы, что приводит к искривлению светового луча. Ученые объяснили, что это явление аналогично эффекту Магнуса в гидродинамике, когда вращающееся тело движется перпендикулярно потоку жидкости или газа.

Исследование показало, что при вращении сферы световые лучи начинают искривляться, что позволяет использовать их в различных областях. Например, для создания усовершенствованных оптических инструментов, таких как «фотонные пинцеты», управляемых резонаторов и гироскопов, а также для лабораторного моделирования сильных магнитных полей.

Результаты исследования также могут быть применимы в астрономии. Учитывая, что черные дыры и нейтронные звезды обладают сильным магнитным полем и вращаются, это явление может повлиять на наблюдения космических объектов и изменить представление о них.