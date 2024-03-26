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В России
Опубликовано 26 марта 2024, 18:00
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В России разработали новый метод изменения траектории светового луча

Результаты исследования найдут применение в астрономии
Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Китая разработали новый метод изменения траектории светового луча. Их открытие, опубликованное в журнале Optics Express, представляет перспективу для применения в нанотехнологиях, биофизических исследованиях, навигационных системах и астрономии.

Этот метод основан на создании магнитного поля вокруг вращающейся сферы, что приводит к искривлению светового луча. Ученые объяснили, что это явление аналогично эффекту Магнуса в гидродинамике, когда вращающееся тело движется перпендикулярно потоку жидкости или газа.

Исследование показало, что при вращении сферы световые лучи начинают искривляться, что позволяет использовать их в различных областях. Например, для создания усовершенствованных оптических инструментов, таких как «фотонные пинцеты», управляемых резонаторов и гироскопов, а также для лабораторного моделирования сильных магнитных полей.

Результаты исследования также могут быть применимы в астрономии. Учитывая, что черные дыры и нейтронные звезды обладают сильным магнитным полем и вращаются, это явление может повлиять на наблюдения космических объектов и изменить представление о них.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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#Россия
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#свет
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#физика