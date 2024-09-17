В России разработали новый метод лечения аритмии

Заместитель генерального директора центра по науке, ведущий сердечно-сосудистый хирург-аритмолог Александр Романов сообщил, что традиционно аритмию лечат с помощью катетеров, которые вводят прямо в сердце, но этот метод может быть опасен для онкобольных из-за токсического воздействия лечения на сердце. Новый метод, названный неинвазивной радиоаблацией аритмий, может значительно снизить риск смертности у таких пациентов.

Исследования проводятся на базе НМИЦ с использованием линейного ускорителя.