Опубликовано 17 октября 2025, 23:06
В России разработали новый метод лечения вывиха бедра у детей

Способ снижает риск осложнений и инвалидности в будущем
Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна запатентовали метод лечения врожденного вывиха бедра у детей, основанный на применении тканей самого пациента. Новый способ направлен на восстановление устойчивости сустава и уменьшение риска осложнений.
Одной из проблем существующих хирургических методов является разрушение хряща внутри сустава, которое нередко возникает после вправления вывиха. Такие последствия в будущем приводят к инвалидности и ограничению подвижности. Особенно сложно проводить операции детям младше полутора лет, так как стандартные процедуры требуют сложных и травматичных манипуляций.

Разработанный учеными способ предполагает создание новой связки из собственной ткани капсулы сустава. Она крепится к бедренной кости и удерживает головку бедра в правильном положении. При этом сохраняется кровоснабжение тканей, что способствует их приживлению и снижает риск смещения после операции.

Новый подход включает предварительную ультразвуковую диагностику интенсивности кровотока.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
