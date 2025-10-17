В России разработали новый метод лечения вывиха бедра у детей

Одной из проблем существующих хирургических методов является разрушение хряща внутри сустава, которое нередко возникает после вправления вывиха. Такие последствия в будущем приводят к инвалидности и ограничению подвижности. Особенно сложно проводить операции детям младше полутора лет, так как стандартные процедуры требуют сложных и травматичных манипуляций.

Разработанный учеными способ предполагает создание новой связки из собственной ткани капсулы сустава. Она крепится к бедренной кости и удерживает головку бедра в правильном положении. При этом сохраняется кровоснабжение тканей, что способствует их приживлению и снижает риск смещения после операции.

Новый подход включает предварительную ультразвуковую диагностику интенсивности кровотока.