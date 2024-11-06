В России разработали новый метод производства катализаторов для очистки воздуха

Основной задачей разработанных катализаторов является очистка воздуха от оксидов азота, которые вызывают такие экологические проблемы, как истощение озонового слоя и кислотные дожди. Обычные катализаторы работают при температуре 300−400 градусов Цельсия, в то время как выбросы угольных электростанций часто имеют температуру ниже 300 градусов, что создает дополнительные сложности.

Новый метод позволяет создавать монолитные сетчатые катализаторы, которые обладают высокой эффективностью, особенно при низких температурах, и устойчивы к оксиду серы, предотвращая загрязнение катализатора и коррозию оборудования. Это делает процесс очистки более надежным и долговечным.

Профессор ТПУ Владимир Ана отметил, что новый метод сокращает количество этапов производства катализаторов, что делает его более экологичным и простым. В перспективе эта разработка поможет значительно улучшить экологическую ситуацию, особенно в промышленности.