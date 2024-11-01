В России разработали новый наноспутник для исследования ионосферы

Как сообщил заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета, профессор Игорь Белоконов, спутник полностью готов к предстоящей миссии. В 2024 году также готовится запуск второго маломасштабного космического аппарата, созданного на основе спутниковой платформы, разработанной в Самарском университете. Первый наноспутник на этой платформе был успешно выведен на орбиту в 2023 году.

«Самсат-ионосфера» будет исследовать изменения в ионосфере и магнитосфере, что поможет лучше понимать процессы, влияющие на работу спутниковой связи и навигации. Это важно для предотвращения сбоев в радиосвязи и повышения точности позиционирования.