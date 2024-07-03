В России разработали новый пребиотик для медицины

Ректор университета Дмитрий Беспалов подчеркнул, что новый пребиотик обладает высокими полезными свойствами и найдет применение в медицине и пищевой промышленности, включая военные нужды. Лактулоза, востребованная в России, где ее ежегодно импортируют более 250 тонн, помогает восстанавливать микробиом после антибиотикотерапии и COVID-19.

Специалисты Центра биотехнологического инжиниринга СКФУ разработали и внедрили технологию производства биологически-активной добавки на молочном комбинате. Новый продукт доступен для покупки и обладает высокой эффективностью: достаточно всего 5 мл концентрата в день для поддержания здоровой микрофлоры, отметили в пресс-службе.