В России разработали новый пребиотик для медицины

Опубликовано 03 июля 2024, 13:14
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В России разработали новый пребиотик для медициныИ пищевой промышленности
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) на базе молочного комбината «Ставропольский» разработали концентрат лактулозы «Пребиотик № 1 академика Храмцова».
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Ректор университета Дмитрий Беспалов подчеркнул, что новый пребиотик обладает высокими полезными свойствами и найдет применение в медицине и пищевой промышленности, включая военные нужды. Лактулоза, востребованная в России, где ее ежегодно импортируют более 250 тонн, помогает восстанавливать микробиом после антибиотикотерапии и COVID-19.
Специалисты Центра биотехнологического инжиниринга СКФУ разработали и внедрили технологию производства биологически-активной добавки на молочном комбинате. Новый продукт доступен для покупки и обладает высокой эффективностью: достаточно всего 5 мл концентрата в день для поддержания здоровой микрофлоры, отметили в пресс-службе.