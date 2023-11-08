В России
18:54, 08 ноября 2023
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В России разработали новый сорт овса с высокой урожайностью

Он получил название "Покров 2"

В Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре (УрО РАН) рассказали, что ученые из Урала совместно с коллегами из Дальнего Востока создали новый сорт ярового овса, который увеличит урожайность, а также имеет преимущества по устойчивости к заболеваниям. Этот сорт, получивший название "Покров 2", отличается крупными зернами и высокой продуктивностью, пишет ТАСС.

В России разработали новый сорт овса с высокой урожайностью

© Ferra.ru

Средняя урожайность зерна сорта "Покров 2" составляет 4,9 тонны с гектара, что на 12% превосходит урожайность стандартного сорта "Универсал-1", отметили в пресс-службе.

Также овес относится к влаголюбивым культурам и относительно не требователен к теплу. Новый сорт является отличным выбором для климатических условий Хабаровского края и Амурской области, добавили в пресс-службе.

Сорт "Покров 2" получен благодаря скрещиванию зарубежных и отечественных сортов овса. Этот новый сорт прошел экологические исследования и успешно адаптировался к различным климатическим условиям.

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