В России разработали новый сорт овса с высокой урожайностью

В России разработали новый сорт овса с высокой урожайностьюОн получил название "Покров 2"
В Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре (УрО РАН) рассказали, что ученые из Урала совместно с коллегами из Дальнего Востока создали новый сорт ярового овса, который увеличит урожайность, а также имеет преимущества по устойчивости к заболеваниям. Этот сорт, получивший название "Покров 2", отличается крупными зернами и высокой продуктивностью, пишет ТАСС.
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Средняя урожайность зерна сорта "Покров 2" составляет 4,9 тонны с гектара, что на 12% превосходит урожайность стандартного сорта "Универсал-1", отметили в пресс-службе.
Также овес относится к влаголюбивым культурам и относительно не требователен к теплу. Новый сорт является отличным выбором для климатических условий Хабаровского края и Амурской области, добавили в пресс-службе.
Сорт "Покров 2" получен благодаря скрещиванию зарубежных и отечественных сортов овса. Этот новый сорт прошел экологические исследования и успешно адаптировался к различным климатическим условиям.