В России разработали новый сорт овса с высокой урожайностью

Средняя урожайность зерна сорта "Покров 2" составляет 4,9 тонны с гектара, что на 12% превосходит урожайность стандартного сорта "Универсал-1", отметили в пресс-службе.

Также овес относится к влаголюбивым культурам и относительно не требователен к теплу. Новый сорт является отличным выбором для климатических условий Хабаровского края и Амурской области, добавили в пресс-службе.

Сорт "Покров 2" получен благодаря скрещиванию зарубежных и отечественных сортов овса. Этот новый сорт прошел экологические исследования и успешно адаптировался к различным климатическим условиям.