В России разработали новый способ борьбы с амброзией

Опубликовано 27 мая 2026, 17:58
В России разработали новый способ борьбы с амброзиейПыльцу сорняка блокируют полимерной пленкой
В Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова (КБГУ) сообщили, что ученые вуза предложили метод борьбы с амброзией с помощью полимерного капсулирования пыльцы. Для обработки зарослей используют беспилотники, которые распыляют биоразлагаемый состав на растения, пишет ТАСС.
После нанесения раствор образует воздухопроницаемую пленку, препятствующую распространению аллергенной пыльцы. В вузе сообщили, что технология предназначена для территорий рядом с жилыми домами, где применение химических средств ограничено.
По словам одного из авторов разработки, младшего научного сотрудника Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Шамиля Афаунова, разработка прошла полевые испытания. Дроны позволяют точечно обрабатывать большие площади и снижать воздействие на другие растения. После нейтрализации пыльцы амброзию предлагают перерабатывать в органическое удобрение. В его составе содержатся азот, фосфор, калий, магний и кальций.