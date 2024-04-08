В России разработали новый способ лечения дефектов гортани после ИВЛ

Использование мягкого металлотрикотажного импланта позволяет более эффективно восстанавливать функции гортани после сложных операций или продолжительного пребывания на искусственной вентиляции легких. Этот метод менее травматичен для пациентов и способствует более быстрой реабилитации, отметили в пресс-службе.

По словам профессора СибГМУ Евгения Топольницкого, дефекты гортани могут возникать после травм, ожогов, а также в результате длительного использования искусственной вентиляции легких. Они приводят к трудностям с дыханием, изменению голоса и другим проблемам. Ранее предлагавшиеся методы лечения часто оказывались неэффективными или вызывали осложнения.

Ученые из ТГУ разработали специальный имплант из металлотрикотажа, который облегчает рост замещающих тканей и защищает от смещения в раннем послеоперационном периоде. Новый метод уже прошел успешные испытания на практике и получил положительные отзывы от врачей. Это открытие стало одним из ключевых направлений развития медицинской науки в Томском университете, добавили в пресс-службе.