Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 08 апреля 2024, 11:05
1 мин.

В России разработали новый способ лечения дефектов гортани после ИВЛ

И операций
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) создали и запатентовали инновационный метод коррекции дефектов гортани после ИВЛ или операций.
В России разработали новый способ лечения дефектов гортани после ИВЛ

© Ferra.ru

Использование мягкого металлотрикотажного импланта позволяет более эффективно восстанавливать функции гортани после сложных операций или продолжительного пребывания на искусственной вентиляции легких. Этот метод менее травматичен для пациентов и способствует более быстрой реабилитации, отметили в пресс-службе.

По словам профессора СибГМУ Евгения Топольницкого, дефекты гортани могут возникать после травм, ожогов, а также в результате длительного использования искусственной вентиляции легких. Они приводят к трудностям с дыханием, изменению голоса и другим проблемам. Ранее предлагавшиеся методы лечения часто оказывались неэффективными или вызывали осложнения.

Ученые из ТГУ разработали специальный имплант из металлотрикотажа, который облегчает рост замещающих тканей и защищает от смещения в раннем послеоперационном периоде. Новый метод уже прошел успешные испытания на практике и получил положительные отзывы от врачей. Это открытие стало одним из ключевых направлений развития медицинской науки в Томском университете, добавили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#медицина
,
#здоровье
,
#разработка
,
#Россия