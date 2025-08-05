В России разработали новый способ передачи электроэнергии

Новая технология использует принцип пакетной передачи, аналогичный интернет-коммуникациям. Электрическая сеть организована в виде связанных шестиугольников, где каждый узел нагрузки оснащен интеллектуальным модулем управления.

Ключевая особенность системы — двусторонний обмен энергией между узлами. Каждая точка подключения имеет три типа линий: питающую, транзитную и резервную. В шестиугольные ячейки встроены накопители, выполняющие функции «энергетических маршрутизаторов».

Как поясняется в патенте, избыточная энергия сохраняется в накопителях и перераспределяется в узлы с дефицитом. Управление потоками осуществляется через многоуровневую коммуникационную модель, где модули обмениваются запросами и ответами, подобно интернет-протоколам.

Разработка позволяет эффективнее использовать генерируемую энергию и снижать потери при передаче.