В России разработали новый способ распознавания товаров на развес

В магазинах очень много сортов продуктов, которые визуально почти не отличаются, к тому же ассортимент постоянно обновляется. Поэтому ученые разработали PseudoAugment, который быстрее настроит нейронную сеть на новые классы товаров.

По словам пресс-службы, под камеру можно поставить ящик с новым сортом и сфотографировать, дальше алгоритм на основе фотографий извлекает отдельные объекты, далее «аугментируем (дополняем) изображения, на основе которых можно дообучать нейронную сеть», отмечает Сергей Нестерук, аспирант Центра технологий искусственного интеллекта в Сколтехе.

Аугументация изображения - это визуальная трансформация исходных данных изображения.