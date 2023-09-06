В России разработали новый способ распознавания товаров на развес

В России разработали новый способ распознавания товаров на развесБыстрый способ обучения нейросети
Команда Сколтеха совместно с другими организациями разработали новый способ распознавания товаров на развес. Об этом рассказали в пресс-службе технологического университета.
В магазинах очень много сортов продуктов, которые визуально почти не отличаются, к тому же ассортимент постоянно обновляется. Поэтому ученые разработали PseudoAugment, который быстрее настроит нейронную сеть на новые классы товаров.
По словам пресс-службы, под камеру можно поставить ящик с новым сортом и сфотографировать, дальше алгоритм на основе фотографий извлекает отдельные объекты, далее «аугментируем (дополняем) изображения, на основе которых можно дообучать нейронную сеть», отмечает Сергей Нестерук, аспирант Центра технологий искусственного интеллекта в Сколтехе.
Аугументация изображения - это визуальная трансформация исходных данных изображения.
Сложность в том, что в магазинах много визуально похожих сортов фруктов или овощей, часто появляются новые. Классические системы компьютерного зрения нужно переобучать каждый раз, когда появляется новый сорт. Это долго, поскольку нужно собирать много данных о нём, потом вручную размечать их.