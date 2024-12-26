В России разработали новый способ создания самоочищающихся поверхностей

Для создания подобных покрытий традиционно используется диоксид титана, но его активность ограничена ультрафиолетовым светом. Новосибирские ученые смогли решить эту проблему, разработав композитные фотокатализаторы, которые эффективно действуют не только при ультрафиолетовом излучении, но и в видимом спектре. Это позволяет использовать такие покрытия при различных источниках света, включая обычные лампы и солнечный свет.

Метод нанесения покрытия представляет собой распыление аэрозольных составов, содержащих фотоактивные компоненты, на поверхность материала. После высыхания образуется тонкий слой фотокатализатора, который начинает работать под воздействием света, очищая поверхность от загрязнений. В отличие от других технологий, которые требуют интеграции активных компонентов непосредственно в структуру материала, данный способ значительно проще и экономичнее в реализации.