В России разработали новый способ уборки зерна на ранних стадиях

Опубликовано 30 сентября 2024, 19:331 мин.
В России разработали новый способ уборки зерна на ранних стадияхКогда содержание белка в зерне максимальное
Донской государственный технический университет (ДГТУ) представил новый зерноуборочный агрегат, который позволяет собирать зерно на стадии восковой спелости. Это важно, так как в этот период содержание белка в зерне максимальное, что делает его ценным кормовым сырьем.
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Существующие комбайны могут убирать зерно только в стадии полной спелости, что приводит к высоким затратам и потерям урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Новый агрегат, по словам ученых, снижает энергозатраты на сбор урожая на 1,5−1,7 раза по сравнению с традиционными методами.
Принцип работы устройства основан на новом методе выделения зерна из колоса, который позволяет убирая его на разных стадиях созревания. Эксперименты показали, что этот агрегат может использоваться совместно с трактором, что значительно уменьшает эксплуатационные расходы.