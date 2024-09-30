В России разработали новый способ уборки зерна на ранних стадиях

Существующие комбайны могут убирать зерно только в стадии полной спелости, что приводит к высоким затратам и потерям урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Новый агрегат, по словам ученых, снижает энергозатраты на сбор урожая на 1,5−1,7 раза по сравнению с традиционными методами.

Принцип работы устройства основан на новом методе выделения зерна из колоса, который позволяет убирая его на разных стадиях созревания. Эксперименты показали, что этот агрегат может использоваться совместно с трактором, что значительно уменьшает эксплуатационные расходы.