В России разработали новый сверхразлагаемый пластик

Разработанный пластик разлагается в лесной почве за 7 месяцев. Созданный полимер полноценно станет экологичной альтернативой полистироловому пластику, который чаще всего используется.

Полистирол который входит в состав таких вещей, как тары и не только, негативно влияет на окружающую среду. Но ученым из Красноярска удалось совместить его с модифицированным альфа-ангеликалактоном и в итоге получить биоразлагаемый пластик.

Новый материал можно будет использовать в обычной жизни, не причиняя вреда окружающей среде.

«Мы разработали новый биоразлагаемый полимер. Результаты показывают, что модификация полистирола альфа-ангеликалактоном не ухудшила механические свойства сополимеров и придала им способность к биодеградации. Продукты такой биодеградации нетоксичны», — рассказал Константин Кайгородов, младший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН.