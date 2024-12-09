В России разработали новый теплоизоляционный материал

Пенофенопласт создан с использованием фенола и формалина, которые в России выпускаются в больших объемах. В отличие от пенополиуретана, для которого необходимы компоненты, не производящиеся в стране, новый материал является полностью отечественным. Традиционный пенополиуретан использует метилдифенилдиизоцианат, поставки которого из-за рубежа ограничены.

Лабораторные испытания пенофенопласта показали, что он обладает отличными характеристиками по плотности, прочности, водопоглощению и теплопроводности, соответствуя всем стандартам ГОСТа. Новый материал может использоваться для утепления трубопроводов и зданий, а также может заменить пенополиуретан в различных областях.

В ближайшее время планируется проведение опытно-промышленных испытаний и адаптация технологии для массового производства. Ожидается, что новый материао будет выдерживать температуры до 140 градусов, а возможно, и выше. Внедрение технологии в промышленность потребует около года.