В России разработали новый тест на дислексию для взрослых

Тест включает два набора специально подготовленных текстов, схожих по лингвистическим параметрам, но разных по содержанию. Это исключает влияние запоминания материала на результаты повторных проверок. В отличие от существующих аналогов, методика учитывает длину и частотность слов, синтаксическую структуру и другие ключевые показатели.

Эффективность теста подтвердили испытания с участием 111 студентов. Как отмечают разработчики, тексты создавались вручную без использования нейросетей, что позволило сохранить осмысленность при строгом контроле психолингвистических характеристик.

По словам исследователей, аналогичный подход можно адаптировать для детских тестов, изменив параметры под возрастные особенности. Ранее центр уже разработал цифровую версию теста для детей.