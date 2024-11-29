В России разработали огнеупорный цемент

Заведующий кафедрой материаловедения в строительстве УрФУ Федор Капустин сообщил, что до недавнего времени высокоглиноземистый цемент, необходимый для производства огнеупорных материалов, импортировался в Россию, в основном, из Германии и Франции. Однако в связи с санкциями поставки прекратились, и страну стали снабжать цементом из Китая и Казахстана, который не всегда соответствовал нужному качеству и был дороже на 20%.

Разработанная технология позволяет производить высокоглиноземистый цемент с использованием местных уральских сырьевых материалов, таких как глинозем и микрокальцит. Ученые адаптировали технологический процесс под условия существующих предприятий, что позволило избежать необходимости строительства новых заводов.

Изготовленные по новой технологии опытные партии цемента уже прошли испытания на одном из металлургических комбинатов Урала, подтвердив свою высокую эффективность и качество.