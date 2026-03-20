В России разработали оптические нейросети для БПЛА

Оптические нейросети работают быстрее и потребляют меньше энергии, чем обычные цифровые, но до недавнего времени уступали им в точности. Ученые предложили способ организовать оптическое умножение матриц так, чтобы нейросеть сама компенсировала возможные погрешности во время обучения. Эксперименты на численных моделях подтвердили, что по точности обработки данных такая схема может превзойти классические аналоги.

В разработку также добавили миниатюрный дифракционный элемент. Сейчас исследователи готовятся создать аппаратный прототип, который можно будет использовать на борту летательных аппаратов. Работа ведется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».