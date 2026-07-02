В России
Опубликовано 02 июля 2026, 20:48
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В России разработали ПЦР-тест для оценки агрессивности рака

Система анализирует активность гена mTOR
В Минздраве РФ сообщили, что ученые Уральского государственного медицинского университета создали ПЦР-тест для определения степени агрессивности рака молочной железы. Разработка оценивает активность гена mTOR, связанного с ростом опухоли, а также одновременно исследует два стабильных гена-эталона — TBP и RPLP0, что позволяет повысить точность результатов.
В России разработали ПЦР-тест для оценки агрессивности рака

© Ferra.ru

Тест использует метод ПЦР в реальном времени для анализа генетического материала и определения активности нужных генов. Система требует минимального количества биоматериала и реагентов, поскольку все показатели исследуются одновременно без проведения отдельных тестов, отметили в ведомстве.

Разработка совместима с российскими наборами для выделения РНК и отечественным оборудованием, создана на российской компонентной базе и защищена патентом. Во время испытаний тест продемонстрировал высокую чувствительность и стабильность результатов при повторных анализах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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