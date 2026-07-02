В России разработали ПЦР-тест для оценки агрессивности рака

Тест использует метод ПЦР в реальном времени для анализа генетического материала и определения активности нужных генов. Система требует минимального количества биоматериала и реагентов, поскольку все показатели исследуются одновременно без проведения отдельных тестов, отметили в ведомстве.

Разработка совместима с российскими наборами для выделения РНК и отечественным оборудованием, создана на российской компонентной базе и защищена патентом. Во время испытаний тест продемонстрировал высокую чувствительность и стабильность результатов при повторных анализах.