В России разработали ПЦР-тест для оценки агрессивности рака

Опубликовано 02 июля 2026, 20:481 мин.
В России разработали ПЦР-тест для оценки агрессивности ракаСистема анализирует активность гена mTOR
В Минздраве РФ сообщили, что ученые Уральского государственного медицинского университета создали ПЦР-тест для определения степени агрессивности рака молочной железы. Разработка оценивает активность гена mTOR, связанного с ростом опухоли, а также одновременно исследует два стабильных гена-эталона — TBP и RPLP0, что позволяет повысить точность результатов.
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Тест использует метод ПЦР в реальном времени для анализа генетического материала и определения активности нужных генов. Система требует минимального количества биоматериала и реагентов, поскольку все показатели исследуются одновременно без проведения отдельных тестов, отметили в ведомстве.
Разработка совместима с российскими наборами для выделения РНК и отечественным оборудованием, создана на российской компонентной базе и защищена патентом. Во время испытаний тест продемонстрировал высокую чувствительность и стабильность результатов при повторных анализах.