В России разработали первое ПО для планирования лучевой терапии

При помощи приложения можно не только рассчитать, какой дозой будет облучена опухоль, но и какую нагрузку получают поверхность кожи пациента и критические органы - здоровые ткани и клетки. Таким образом, компьютерное моделирование дозных полей дает возможность не только оптимизировать процесс лечения, но и минимизировать риски осложнений и ухудшения качества жизни для пациента. Мы разработали и зарегистрировали первое в стране специализированное программное обеспечение.