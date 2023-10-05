В России разработали первое ПО для планирования лучевой терапии

В России разработали первое ПО для планирования лучевой терапииПрограмму могут использовать любые медучреждения
В пресс-службе Томского политехнического университета рассказали, что ученые вуза разработали первое в России программное обеспечения для планирования лучевой терапии, сообщает ТАСС. Оно уже зарегистрировано.
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Новая разработка поможет упростить процесс планирования лучевой терапии медицинским специалистам, поскольку может конкретнее рассчитать значения при дозовой нагрузке, а также проанализировать возможные побочные эффекты и риски для пациента.
При помощи приложения можно не только рассчитать, какой дозой будет облучена опухоль, но и какую нагрузку получают поверхность кожи пациента и критические органы - здоровые ткани и клетки. Таким образом, компьютерное моделирование дозных полей дает возможность не только оптимизировать процесс лечения, но и минимизировать риски осложнений и ухудшения качества жизни для пациента. Мы разработали и зарегистрировали первое в стране специализированное программное обеспечение.
В приложение вносятся данные о количестве сеансов терапии, количестве полей облучения, координаты точек входа пучка, однократной дозе за фракцию, углы падения пучков, характеристики дозного поля нейтронов, чтобы программа рассчитала значения дозовой нагрузки.
Программой могут пользоваться любые медицинские учреждения, в которых проводится нейтронная терапия, так как она является универсальной, рассказали в пресс-службе.