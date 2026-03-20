Опубликовано 21 марта 2026, 00:11
В России разработали плату 1T Rex Board для робототехники

Устройство уже применяют в обучении и IoT
В пресс-службе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова сообщили, что ученые вуза совместно с индустриальным партнером разработали новую отладочную плату 1T Rex Board. Устройство создано в рамках импортозамещения и уже внедрено в учебный процесс.
Основой платы стал российский микроконтроллер МИК32 «Амур». Он обеспечивает обработку данных с периферии и управление исполнительными механизмами через интерфейсы GPIO, I2C, UART. Плата поддерживает широкий диапазон входного напряжения, имеет два уровня питания, разъем JTAG для отладки и световую индикацию работы, отметили в пресс-службе.

По словам руководителя проекта Юрия Грепечука, разработка уже задействована в мобильной робототехнике, системах умного дома и интернете вещей (IoT). Плата стала ключевым элементом учебного комплекса «Киберферма», созданного для изучения технологий в агропроме. Сегодня более 2,5 тысячи таких плат работают по всей России, помогая готовить инженеров. Проект реализован студенческим конструкторским бюро при участии компании ООО «1Т».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
