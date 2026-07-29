В России разработали плазменный космический двигатель на криптоне

По данным разработчиков, ранее в России двигатели с низким энергопотреблением на криптоне не создавались, поскольку применялся более эффективный, но более дорогой ксенон. Криптон уступает ему по эффективности, однако производится в больших объемах и стоит в 5−10 раз дешевле.

Новый двигатель рассчитан на эксплуатацию в космосе не менее семи лет. Конструкция предусматривает многократные циклы включения и выключения, а суммарное время создания тяги составляет не менее 7,5 тыс. часов. Разработка предназначена для использования на спутниках в составе многоспутниковых систем.