В России разработали плазменный космический двигатель на криптоне

Опубликовано 29 июля 2026, 16:531 мин.
В России разработали плазменный космический двигатель на криптонеРазработка рассчитана на многолетнюю работу
Инженеры Московского авиационного института совместно с коллегами из Московского физико-технического института создали новый плазменный двигатель, использующий криптон в качестве рабочего тела. Разработка рассматривается как альтернатива ксенону для аппаратов, входящих в состав крупных спутниковых группировок.
© Ferra.ru
По данным разработчиков, ранее в России двигатели с низким энергопотреблением на криптоне не создавались, поскольку применялся более эффективный, но более дорогой ксенон. Криптон уступает ему по эффективности, однако производится в больших объемах и стоит в 5−10 раз дешевле.
Новый двигатель рассчитан на эксплуатацию в космосе не менее семи лет. Конструкция предусматривает многократные циклы включения и выключения, а суммарное время создания тяги составляет не менее 7,5 тыс. часов. Разработка предназначена для использования на спутниках в составе многоспутниковых систем.