В России разработали пневматический захват для роботов

По словам пресс-секретаря МТУСИ Алины Хакимзяновой, основное преимущество нового захвата заключается в его способности интегрироваться с системами компьютерного зрения, что позволяет точно управлять захватом и перемещением металлических объектов.

Новое устройство было успешно протестировано в Центре робототехники МТУСИ на роботе Kuka KR4 R600, подтвердив свою высокую удерживающую силу. Разработка российских ученых сравнима с аналогичными механизмами, существующими только у двух немецких компаний, что подчеркивает уникальность и конкурентоспособность новой технологии, сообщила Хакимзянова.