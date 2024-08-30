В России разработали пневматический захват для роботов

Опубликовано 30 августа 2024, 13:031 мин.
В России разработали пневматический захват для роботовЧто позволит работать с ферромагнитными деталями
Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали и запатентовали пневматический магнитный захват для роботов-манипуляторов, который способен работать с ферромагнитными деталями любой формы. Это устройство позволит значительно расширить возможности промышленных роботов, делая их более универсальными и эффективными.
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По словам пресс-секретаря МТУСИ Алины Хакимзяновой, основное преимущество нового захвата заключается в его способности интегрироваться с системами компьютерного зрения, что позволяет точно управлять захватом и перемещением металлических объектов.
Новое устройство было успешно протестировано в Центре робототехники МТУСИ на роботе Kuka KR4 R600, подтвердив свою высокую удерживающую силу. Разработка российских ученых сравнима с аналогичными механизмами, существующими только у двух немецких компаний, что подчеркивает уникальность и конкурентоспособность новой технологии, сообщила Хакимзянова.