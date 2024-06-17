В России разработали ПО для диагностики опасных объектов с помощью смартфона

Система включает датчики для измерения деформаций, вибраций, ультразвуковых сигналов и магнитного поля. Эти данные передаются на смартфон, где формируется подробный протокол, который затем можно интегрировать в базу данных предприятия. Разработку создана аспирантом вуза Владимиром Выплавенем.

По словам заведующего научно-исследовательской лаборатории Сергея Бехера, новая система заменяет громоздкие программно-аппаратные комплексы, используемые ранее для диагностики, и значительно снижает затраты на обслуживание оборудования.

Программное обеспечение уже успешно протестировано на производстве при диагностике двигателей, и в дальнейшем планируется его внедрение в серийное производство.