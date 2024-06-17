В России разработали ПО для диагностики опасных объектов с помощью смартфона

Опубликовано 17 июня 2024, 09:38
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В России разработали ПО для диагностики опасных объектов с помощью смартфонаСистема включает комплект датчиков
Сибирский государственный университет путей сообщения разработал программное обеспечение, позволяющее оперативно контролировать и анализировать данные с различных датчиков на мобильных устройствах. ПО предназначено для диагностики опасных производственных объектов, таких как трубопроводы, двигатели и насосы.
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Система включает датчики для измерения деформаций, вибраций, ультразвуковых сигналов и магнитного поля. Эти данные передаются на смартфон, где формируется подробный протокол, который затем можно интегрировать в базу данных предприятия. Разработку создана аспирантом вуза Владимиром Выплавенем.
По словам заведующего научно-исследовательской лаборатории Сергея Бехера, новая система заменяет громоздкие программно-аппаратные комплексы, используемые ранее для диагностики, и значительно снижает затраты на обслуживание оборудования.
Программное обеспечение уже успешно протестировано на производстве при диагностике двигателей, и в дальнейшем планируется его внедрение в серийное производство.