В России
Опубликовано 14 ноября 2024, 15:36
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В России разработали ПО для повышения безопасности беспилотников

Новая система улучшит точность и стабильность работы аппаратов
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Саратовского государственного технического университета им. Гагарина (СГТУ) создали программное обеспечение (ПО) для улучшения работы систем управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Разработка снижает погрешности в работе аппаратов до 1%.
В России разработали ПО для повышения безопасности беспилотников

© Ferra.ru

Данный цифровой продукт станет полезным для производителей квадрокоптеров и вертолетных БПЛА, а также может быть применим в таких областях, как энергетика и промышленность, включая использование в робототехнике. По словам Ярослава Пахомова, автора проекта, тестирование программного обеспечения показало, что оно значительно снижает погрешности в работе бортовой вычислительной системы (БВС) БПЛА, улучшая его безопасность.

Уникальность разработки заключается в использовании линейной алгоритмизации и комбинации фильтров, что делает систему более быстрой и эффективной. Это повышает стабильность работы цифровых датчиков, установленных на беспилотных летательных аппаратах, и способствует точному выполнению команд по поддержанию или изменению функционального состояния аппарата.