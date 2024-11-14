В России разработали ПО для повышения безопасности беспилотников

Данный цифровой продукт станет полезным для производителей квадрокоптеров и вертолетных БПЛА, а также может быть применим в таких областях, как энергетика и промышленность, включая использование в робототехнике. По словам Ярослава Пахомова, автора проекта, тестирование программного обеспечения показало, что оно значительно снижает погрешности в работе бортовой вычислительной системы (БВС) БПЛА, улучшая его безопасность.

Уникальность разработки заключается в использовании линейной алгоритмизации и комбинации фильтров, что делает систему более быстрой и эффективной. Это повышает стабильность работы цифровых датчиков, установленных на беспилотных летательных аппаратах, и способствует точному выполнению команд по поддержанию или изменению функционального состояния аппарата.