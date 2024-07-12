В России
Опубликовано 12 июля 2024, 18:27
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В России разработали ПО для защиты конфиденциальной информации

В рамках нацпроекта
Компания «Сикрет Технолоджис» разработала программу Secret Cloud DRM, предназначенного для защиты конфиденциальной информации любого типа. Проект реализован при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).
В России разработали ПО для защиты конфиденциальной информации

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Система позволяет эффективно управлять доступом к файлам в рамках предприятия, обеспечивает защиту данных при обмене с подрядными организациями и соответствует высоким международным и российским стандартам информационной безопасности. Новая разработка заменяет зарубежные аналоги, поддерживает отечественные протоколы криптографической защиты.

Продукт зарегистрирован в Едином реестре российского ПО и Реестре программ для ЭВМ. Разработка велась при грантовой поддержке РФРИТ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Стоимость проекта составила 381,2 млн рублей, из которых 190,3 млн были предоставлены в виде гранта.