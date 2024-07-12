В России разработали ПО для защиты конфиденциальной информации

Система позволяет эффективно управлять доступом к файлам в рамках предприятия, обеспечивает защиту данных при обмене с подрядными организациями и соответствует высоким международным и российским стандартам информационной безопасности. Новая разработка заменяет зарубежные аналоги, поддерживает отечественные протоколы криптографической защиты.

Продукт зарегистрирован в Едином реестре российского ПО и Реестре программ для ЭВМ. Разработка велась при грантовой поддержке РФРИТ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Стоимость проекта составила 381,2 млн рублей, из которых 190,3 млн были предоставлены в виде гранта.