В России разработали ПО для защиты конфиденциальной информации

Опубликовано 12 июля 2024, 18:27
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В России разработали ПО для защиты конфиденциальной информацииВ рамках нацпроекта
Компания «Сикрет Технолоджис» разработала программу Secret Cloud DRM, предназначенного для защиты конфиденциальной информации любого типа. Проект реализован при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).
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Система позволяет эффективно управлять доступом к файлам в рамках предприятия, обеспечивает защиту данных при обмене с подрядными организациями и соответствует высоким международным и российским стандартам информационной безопасности. Новая разработка заменяет зарубежные аналоги, поддерживает отечественные протоколы криптографической защиты.
Продукт зарегистрирован в Едином реестре российского ПО и Реестре программ для ЭВМ. Разработка велась при грантовой поддержке РФРИТ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Стоимость проекта составила 381,2 млн рублей, из которых 190,3 млн были предоставлены в виде гранта.