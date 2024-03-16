В России разработали полностью отечественные зарядные станции для электромобилей

Разных мощностей

В пресс-службе Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) сообщили, что ученые вуза разработали и запустили в серийное производство зарядные станции для электромобилей, полностью собранные из отечественных компонентов. Они имеют мощность 150, 120 и 90 кВт и будут доступны в городах Республики Башкортостан в ближайшие несколько месяцев.