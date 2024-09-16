В России разработали портативный аппарат для массажа сердца

Опубликовано 16 сентября 2024, 11:551 мин.
В России разработали портативный аппарат для массажа сердцаАвтоматический массаж сердца заменит двух реаниматологов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что ученые Севастопольского государственного университета разработали мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, который может использоваться в полевых условиях. Аппарат весом около 7 кг способен работать без подзарядки до одного часа, что делает его идеальным для экстренной медицинской помощи.
© Ferra.ru
Разработка была выполнена в рамках проекта «Прорывные исследования и разработки в области жидкостного дыхания» и программы «Приоритет 2030». Аналогов такому оборудованию в России нет, а зарубежные аналоги уступают по мобильности и требуют дорогого обслуживания, отметил губернатор Севастополя.
Сейчас аппарат готовится к сертификации и клиническим испытаниям, после чего начнется серийное производство. Кроме того, университет также разрабатывает беспилотный вездеход для транспортировки грузов и пострадавших.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: