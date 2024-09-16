В России разработали портативный аппарат для массажа сердца

Разработка была выполнена в рамках проекта «Прорывные исследования и разработки в области жидкостного дыхания» и программы «Приоритет 2030». Аналогов такому оборудованию в России нет, а зарубежные аналоги уступают по мобильности и требуют дорогого обслуживания, отметил губернатор Севастополя.

Сейчас аппарат готовится к сертификации и клиническим испытаниям, после чего начнется серийное производство. Кроме того, университет также разрабатывает беспилотный вездеход для транспортировки грузов и пострадавших.