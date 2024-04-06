В России разработали портативный тренажер для дыхательной гимнастики

По словам разработчиков, тренажер позволяет подбирать индивидуальную нагрузку и анализировать параметры дыхания. Он призван помочь людям с заболеваниями легких, спортсменам для улучшения выносливости, а также детям для развития правильного речевого дыхания.

Устройство передает данные о дыхании на смартфон по Bluetooth, где пользователь может отслеживать прогресс и результаты тренировки. Проект уже получил признание на различных мероприятиях и в скором времени будет доступен на рынке по доступной цене.

Разработчики также планируют включить в комплект тренажера подставку для удобства тренировок и разработать запасные насадки. Этот проект стал еще одним шагом в развитии инновационных решений в области здравоохранения и спорта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.