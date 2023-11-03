В России разработали пожарные извещатели пламени «Набат»

Эти устройства, разработанные Научно-исследовательским институтом "Гириконд", оперируют в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах спектра. Они способны обнаруживать возгорания на расстоянии до 25 метров всего за 3 секунды. Применение многоспектральных инфракрасных фотоприемников позволяет им точно идентифицировать источники пламени.

Что делает "Набат" способен работать в самых суровых условиях. Устройства остаются стабильными даже при ярком солнечном свете (до 70 000 люкс) и при наличии нагретых объектов с температурой до 500°C в поле зрения. Кроме того, их можно использовать во взрывоопасных зонах.

Для удобства проверки работоспособности извещателей, компания разработала взрывозащищенный тестовый фонарь "Набат ФТ", который имитирует пламя в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах.