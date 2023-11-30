В России разработали препарат для лечения травм спинного мозга

Согласно заявлению Белоусова, новый препарат способен уменьшить воспаление в месте травмы, что дает шанс активизировать процессы восстановления функции ходьбы. Он подчеркнул, что подобные серийные препараты пока не представлены на рынке, и они планируют запустить клинические испытания уже в 2024 году.

Препарат, разработанный на базе стволовых клеток, может стать значимым лечебным средством для пострадавших от травм спинного мозга и в дальнейшем - для пациентов с инсультами. Предполагается, что российский препарат может быть представлен на рынке уже в 2025 году, оказавшись на переднем крае борьбы с такими серьезными состояниями.