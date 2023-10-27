В России разработали препарат для людей с наследственными формами ожирения

В России разработали препарат для людей с наследственными формами ожиренияУченые перепрограммировали клетки жировой ткани
Руководитель исследования, научный сотрудник центра Александр Егоров рассказал, что ученые из Центра трансляционной медицины при университете "Сириус" разработали препарат, который может помочь людям, страдающим наследственными формами ожирения, уменьшить свой вес. Пишет ТАСС.
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Ученые достигли этого, перепрограммируя клетки жировой ткани с использованием аденоассоциированных вирусных векторов, которые поставляют специальный ген, стимулирующий производство белка, усиливающего расщепление жировых кислот, чтобы поддерживать нормальную температуру тела.
Созданный препарат генной терапии позволяет изменять свойства клеток белой жировой ткани. Именно к этому типу относятся отложения, накопление которых приводит к ожирению. Наше решение позволяет стимулировать белую жировую ткань к переходу в бежевый тип, клетки которого активно "расходуют" накопленные вещества, в том числе для поддержания оптимальной температуры тела. Препарат запускает в ткани процесс расщепления с помощью разобщающего белка термогенина, высвобождая энергию в виде тепла".
Эксперименты были проведены на мышах с наследственными формами ожирения, и за три недели после введения препарата вес животных снизился на 13%, приблизившись к норме.