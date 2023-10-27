В России разработали препарат для людей с наследственными формами ожирения

Созданный препарат генной терапии позволяет изменять свойства клеток белой жировой ткани. Именно к этому типу относятся отложения, накопление которых приводит к ожирению. Наше решение позволяет стимулировать белую жировую ткань к переходу в бежевый тип, клетки которого активно "расходуют" накопленные вещества, в том числе для поддержания оптимальной температуры тела. Препарат запускает в ткани процесс расщепления с помощью разобщающего белка термогенина, высвобождая энергию в виде тепла".