В России разработали приборы для обеззараживания воздуха в больницах

Разработанные устройства, по словам заместителя генерального директора АО «АМС» Николая Федорова, не уступают зарубежным аналогам и превосходят их по некоторым параметрам. Быстрая разработка проектов стала возможной благодаря усилиям инженеров и финансовой поддержке регионального Фонда.

Прибор для обеззараживания воздуха генерирует туман с частицами диаметром 0,7 мкм. Это позволяет эффективно обработать 8,5 кв. м при использовании всего 1 г аэрозоля, обеспечивая равномерное распределение по всей площади. Второй прибор, предназначенный для очистки стоков, будет установлен в микробиологических лабораториях и лечебно-профилактических учреждениях инфекционного профиля. Он обеспечивает автоматическое обеззараживание вредоносных микроорганизмов III и IV группы патогенности с использованием химической обработки, отметили в пресс-службе фонда.