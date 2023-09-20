В России
19:37, 20 сентября 2023
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В России разработали приложение для контроля питания

Также в нем можно контролировать психологическое состояние

В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы в интервью с ТАСС рассказали, что российские разработчики создали приложение для контроля питания.

В России разработали приложение для контроля питания

© Ferra

Помимо контроля питания, в приложении можно отслеживать и психологическое состояние, а также контроль примерно двух тысяч разных параметров, которые относятся к пищевым привычкам.

Уникальность решения заключается в том, что в отличие от существующих аналогов, которые замеряют всего 50 классических показателей, … [оно] учитывает … психологическое состояние, метаболизм, микробиоту, вирусную нагрузку и многое другое. Решение объединяет в "одном окне" комплексный анализ 2 тыс. наиболее значимых биомаркеров, коррелирующих с питанием.

Пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы

Приложение из себя представляет медицинскую карту, в которую вносят данные пациенты и возможные анализы и программа может составить рацион на основании внесенных данных.

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