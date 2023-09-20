В России разработали приложение для контроля питания

Приложение из себя представляет медицинскую карту, в которую вносят данные пациенты и возможные анализы и программа может составить рацион на основании внесенных данных.

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