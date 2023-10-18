В России разработали приложение для отслеживания состояния сосудов

StressTouch находится в стадии тестирования, и в нем участвуют студенты из Нижнего Новгорода. Приложение разрабатывается командой врачей и психологов, и оно обещает предоставлять пользователям ценные рекомендации для управления стрессом и поддержания общего физического и психологического благополучия.