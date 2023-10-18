В России разработали приложение для отслеживания состояния сосудов

В России разработали приложение для отслеживания состояния сосудовБудет доступно весной следующего года
Российские ученые разработали приложение, которое использует метод фотоплетизмографии, позволяя пользователям измерять наполненность сосудов кровью, сердечный ритм и вегетативный баланс, просто приложив палец к фонарику своего смартфона, пишет Наука.рф.
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StressTouch находится в стадии тестирования, и в нем участвуют студенты из Нижнего Новгорода. Приложение разрабатывается командой врачей и психологов, и оно обещает предоставлять пользователям ценные рекомендации для управления стрессом и поддержания общего физического и психологического благополучия.
Одно из ключевых преимуществ StressTouch — это наличие углубленной статистики по показателям сердечно-сосудистой системы, а также вегетативной нервной системы. Отслеживание показателей здоровья в динамике позволяет определить, улучшается ли состояние пользователя.
Планируется, что StressTouch будет доступен весной следующего года. Это приложение открывает новые перспективы использования технологий для заботы о здоровье и борьбы со стрессом.