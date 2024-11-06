В России разработали призматическую солнечную электростанцию

Опубликовано 06 ноября 2024, 21:111 мин.
В России разработали призматическую солнечную электростанциюНовое решение для зимних условий
Ученые из Алтайского государственного технического университета им. Ползунова представили новую солнечную электростанцию, которая значительно повышает эффективность выработки энергии на ограниченной площади. Призматическая компоновка панелей делает установку идеальной для городских условий и маломощных объектов.
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Отличие новой разработки — вертикальная установка солнечных панелей, образующих призму. Такая конструкция обеспечивает выработку энергии с всех сторон станции в течение дня, что выгодно выделяет ее на фоне традиционных установок, ориентированных на юг. Это особенно важно в зимний период, когда солнечное излучение слабее, но форма призмы помогает повысить производство энергии.
Компактность установки позволяет размещать ее в плотной городской застройке, экономя пространство. Мощность электростанции определяется количеством панелей и их ярусной структурой, что помогает оптимально использовать солнечную энергию даже в условиях изменяющегося климата.