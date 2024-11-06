В России разработали призматическую солнечную электростанцию

Отличие новой разработки — вертикальная установка солнечных панелей, образующих призму. Такая конструкция обеспечивает выработку энергии с всех сторон станции в течение дня, что выгодно выделяет ее на фоне традиционных установок, ориентированных на юг. Это особенно важно в зимний период, когда солнечное излучение слабее, но форма призмы помогает повысить производство энергии.

Компактность установки позволяет размещать ее в плотной городской застройке, экономя пространство. Мощность электростанции определяется количеством панелей и их ярусной структурой, что помогает оптимально использовать солнечную энергию даже в условиях изменяющегося климата.