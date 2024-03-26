В России разработали программу для оптимизации ремонта дорог

Исследователи обнаружили, что правильное планирование ремонта дорог может существенно снизить нагрузку на городские транспортные сети, что положительно отразится на социальной сфере и экологии города. Программа анализирует кратчайшие пути между различными пунктами и определяет наиболее важные магистрали и перекрестки для обеспечения связности сети дорог.

Затем в расчеты добавляются различные факторы, влияющие на транспортную ситуацию, и вычисляется оптимальный график ремонта. Это позволяет управлять процессом так, чтобы ремонт дорог производился своевременно, а расходы на него могли снизиться на 15% по сравнению с авральным режимом.