В России разработали программу для поиска текстов на старославянском языке

Опубликовано 28 мая 2024, 20:15
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В России разработали программу для поиска текстов на старославянском языкеС использованием ИИ
Совместная работа ученых из НИЯУ МИФИ и Института русского языка имени В. В. Виноградова привела к созданию программного комплекса, который облегчит поиск по текстам на рукописном старославянском языке. Проект базируется на алгоритмах искусственного интеллекта.
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Руководитель проекта, Дмитрий Демидов, объяснил, что для доступа к текстам создан онлайн-ресурс «Рукописное наследие Древней Руси», где пользователи могут делать запросы, как в обычных интернет-поисковиках. На данный момент база содержит 245 миней — церковных книг, которые являются важной частью древнерусской культуры и религиозной практики.
Согласно ведущему научному сотруднику ИРЯ РАН и НИЯУ МИФИ Александре Плетневой, изучение этих текстов позволяет понять эволюцию языка, культуры и мировосприятия. Поисковый интерфейс нового сервиса позволяет вводить запросы как отдельными словами, так и целыми фразами на древнерусском языке, а также использовать фильтры для уточнения запросов.