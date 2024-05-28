В России разработали программу для поиска текстов на старославянском языке

Руководитель проекта, Дмитрий Демидов, объяснил, что для доступа к текстам создан онлайн-ресурс «Рукописное наследие Древней Руси», где пользователи могут делать запросы, как в обычных интернет-поисковиках. На данный момент база содержит 245 миней — церковных книг, которые являются важной частью древнерусской культуры и религиозной практики.

Согласно ведущему научному сотруднику ИРЯ РАН и НИЯУ МИФИ Александре Плетневой, изучение этих текстов позволяет понять эволюцию языка, культуры и мировосприятия. Поисковый интерфейс нового сервиса позволяет вводить запросы как отдельными словами, так и целыми фразами на древнерусском языке, а также использовать фильтры для уточнения запросов.