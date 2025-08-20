В России
Опубликовано 20 августа 2025, 09:03
1 мин.

В России разработали программу для производственного планирования

«Смарт-ресурс» оптимизирует работу предприятий
В пресс-службе Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского сообщили, что специалисты Научно-исследовательского института механики создали программное обеспечение «Смарт-ресурс» для систем производственного планирования. Разработка предназначена для предприятий с единичным и мелкосерийным типом производства, таких как машиностроительные или приборостроительные заводы.
© Ferra.ru

Программа способна выполнять до 5 миллионов операций за четыре часа на стандартном офисном компьютере. Она учитывает все этапы производственного процесса — от расстановки приоритетов заказов до доступности ресурсов и времени переналадки оборудования. Это позволяет значительно экономить время и повышать эффективность планирования на оперативном, среднесрочном и стратегическом уровнях.

«Смарт-ресурс» полностью совместим с отечественной операционной системой Astra Linux. Разработка велась два года на основе фундаментальных наработок института, которые создавались более 25 лет. Это первый продукт ННГУ, включённый в Реестр российского программного обеспечения.

Как отметили разработчики, система адаптируется под специфические требования заказчиков, сохраняя высокую скорость и точность расчетов. Она особенно актуальна для отраслей с длительным циклом производства, таких как судостроение и авиастроение.