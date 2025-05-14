В России разработали прототип БПЛА-авианосца на солнечных батареях

«Кенгуру» может нести до 2 кг полезной нагрузки — например, несколько компактных квадрокоптеров. Их можно выпускать в воздухе без посадки основного дрона, а после выполнения задач — забрать обратно. Пока малые аппараты работают, «авианосец» либо заряжается от солнца, либо автоматически возвращается на базу. Масса самого «Кенгуру» составляет 3 кг, размах крыльев — 2 метра.

Как пояснил исследователь ЮУрГУ Константин Колесников, пробная версия дрона адаптируется для арктических условий. Солнечные панели позволяют снизить зависимость от традиционных источников энергии, что критически важно в районах с экстремальным климатом.