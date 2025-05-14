В России разработали прототип БПЛА-авианосца на солнечных батареях

Опубликовано 14 мая 2025, 12:271 мин.
В России разработали прототип БПЛА-авианосца на солнечных батареяхДрон доставляет малые беспилотники на 80 км и заряжается от солнца
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) представили прототип беспилотника «Кенгуру», способного транспортировать малые дроны на расстояние до 80 км. Аппарат получает энергию от солнечных панелей и предназначен для задач в труднодоступных регионах, например, в Арктике или при патрулировании лесных зон.
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«Кенгуру» может нести до 2 кг полезной нагрузки — например, несколько компактных квадрокоптеров. Их можно выпускать в воздухе без посадки основного дрона, а после выполнения задач — забрать обратно. Пока малые аппараты работают, «авианосец» либо заряжается от солнца, либо автоматически возвращается на базу. Масса самого «Кенгуру» составляет 3 кг, размах крыльев — 2 метра.
Как пояснил исследователь ЮУрГУ Константин Колесников, пробная версия дрона адаптируется для арктических условий. Солнечные панели позволяют снизить зависимость от традиционных источников энергии, что критически важно в районах с экстремальным климатом.