В России разработали прототип фотобиореактора для выращивания спирулины

В пресс-службе Глобального университета Рыбакова сообщили, что проект ориентирован на решения для сельского хозяйства и пищевой промышленности, которые, по мнению специалистов, требуют новых подходов для повышения эффективности. Биотехнолог Петр Воронцов отметил, что обе отрасли остро нуждаются в таких решениях, и уверяет, что проект сможет занять свою нишу на этих рынках, предлагая натуральные и высокоэффективные продукты.

Спирулина — это род цианобактерий, клетки которых содержат большое количество аминокислот, витаминов, антиоксидантов и микроэлементов. Сухие порошки из спирулины содержат около 62 граммов белка на 100 граммов сухого вещества, что делает их ценным продуктом для пищевой промышленности и производства кормов для животных.

В рамках гранта ученые создадут пилотную производственную линию, которая обеспечит полный цикл получения питательных порошков и суспензий из спирулины.