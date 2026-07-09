В России разработали реагент для мониторинга CAR-T-клеток

Опубликовано 09 июля 2026, 19:181 мин.
В России разработали реагент для мониторинга CAR-T-клетокНовый реагент может заменить зарубежные аналоги
В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Института цитологии и генетики СО РАН создали отечественный реагент для выявления генетически модифицированных CAR-T-клеток. Разработка предназначена для мониторинга их содержания в крови пациентов методом проточной цитометрии.
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CAR-T-терапия основана на использовании собственных Т-клеток пациента. В них с помощью псевдовирусных частиц вводят генетический код, который заставляет клетки вырабатывать рецептор CAR. Он распознает маркеры на поверхности клеток и запускает иммунный ответ.
Новый реагент позволяет отслеживать размножение CAR-T-клеток и оценивать их количество на разных этапах лечения. По данным разработчиков, он демонстрирует сопоставимое качество и стабильность по сравнению с зарубежными аналогами, при этом его применение может сократить затраты более чем в пять раз. Результаты представили на конференции BGRS/SB-2026.