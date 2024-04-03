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В России
Опубликовано 03 апреля 2024, 20:53
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В России разработали реагенты для эффективной добычи золота из руд

Было протестировано более 30 соединений
В Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) сообщили, что ученые вуза разработали новые композиции реагентов, способные повысить извлечение золота из сульфидных руд. Результаты экспериментов опубликованы в в «Журнале общей химии, а сейчас университет оценивает возможность промышленного производства и использования на добывающих предприятиях.
В России разработали реагенты для эффективной добычи золота из руд

© Ferra.ru

Создание новых реагентов было возможно благодаря сотрудничеству ИРНИТУ и Иркутского института химии. Было разработано и протестировано более 30 соединений, которые могут добавляться к руде для увеличения добычи золота. Эти соединения будут использоваться в определенных пропорциях и усиливают действие уже существующих химических веществ.

Эта новая разработка открывает новые перспективы в добыче золота, что может привести к более эффективной работе на добывающих предприятиях и повышению экономической эффективности отрасли.