В России разработали реагенты для эффективной добычи золота из руд

Создание новых реагентов было возможно благодаря сотрудничеству ИРНИТУ и Иркутского института химии. Было разработано и протестировано более 30 соединений, которые могут добавляться к руде для увеличения добычи золота. Эти соединения будут использоваться в определенных пропорциях и усиливают действие уже существующих химических веществ.

Эта новая разработка открывает новые перспективы в добыче золота, что может привести к более эффективной работе на добывающих предприятиях и повышению экономической эффективности отрасли.