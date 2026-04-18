В России разработали роботизированный склад для доставки дронами

Опубликовано 18 апреля 2026, 16:36
В России разработали роботизированный склад для доставки дронамиСистема сама загружает посылки и передает их беспилотникам
Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали полностью автоматизированный почтовый склад для работы с беспилотниками. Как сообщили в пресс-службе вуза, сегодня все существующие системы доставки с помощью дронов управляются оператором, и полностью автономных решений пока нет. Разработка будет полезна для логистики в труднодоступных районах, в Арктике, горной местности и крупных городах.
© Ferra.ru
Новый склад выполнен в виде стенда. Посылки разных размеров раскладываются по ячейкам. После команды на отправку робот забирает груз и передает его на транспортер, который вывозит посылку на уличную площадку для беспилотника. Затем дрон самостоятельно позиционируется, считывает QR код на упаковке и доставляет отправление.
В пресс-службе отметили, что летные испытания запланированы на лето текущего года.